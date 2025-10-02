Studenti pozvali na najveći komemorativni skup u istoriji Srbije (video)

Bujanovac, 2. oktobar 2025. Studenti u blokadi pozvali su građane na veliki skup koji će biti održan 1. novembra u Novom Sadu, na godišnjicu pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi. U sredu su u Beogradu i više gradova u Srbiji održane komemorativne šetnje i skupovi povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. „Sledećeg meseca će biti godinu dana od pada nadstrešnice. Mi, studenti, pozivamo vas da održavate pomen širom Srbije,