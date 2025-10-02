Izdato UPOZORENJE zbog obilnih padavina, građanima će hitne informacije stizati PORUKAMA

InfoKG pre 17 minuta  |  InfoKG
Izdato UPOZORENJE zbog obilnih padavina, građanima će hitne informacije stizati PORUKAMA

Na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, na području Šumadije danas i sutra najavljene su obilne padavine, tačnije kiša, zbog čega je na snazi narandžasti meteoalarm.

U brdsko-planinskim predelima Srbije moguće je i formiranje snežnog pokrivača. Pokrenut je sistem za prenos hitnih informacija građanima putem SMS poruka. Upozoravaju se građani Šumadije da je u pitanju opasna vremenska pojava, koja može prouzrokovati probleme u saobraćaju, pojavu poplava, klizišta i odrona, kao i prekide u snabdevanju električnom energijom. Uprava za vanredne situacije Kragujevac je, u cilju spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom i
