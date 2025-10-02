Novi Sad obeležio 11 meseci od pada nadstrešnice, cela Srbija pozvana da dođe 1. novembra

Luftika pre 3 sata
Novi Sad obeležio 11 meseci od pada nadstrešnice, cela Srbija pozvana da dođe 1. novembra

Novosađani su se sinoć u velikom broju okupili u kampusu, nakon čega su krenuli u komemorativnu šetnju.

Njih su u šetnju, kao i prethodnih meseci, pozvali studenti, a povod je 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, tragedije u kojoj je živote izgubilo 16 osoba. Uprkos jakoj kiši, kolona koja je krenula od kampusa bila je nepregledna, a na njenom čelu nalazili su se studenti sa vencem od belog cveća. Ruta kojom su išli je Bulevar cara Lazara – Bulevar oslobođenja – Železnička stanica. Kod Futoške pijace, kolona je stala, kako bi se priključilo još više
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Studenti pozvali na najveći komemorativni skup u istoriji Srbije (video)

Studenti pozvali na najveći komemorativni skup u istoriji Srbije (video)

Bujanovačke pre 1 sat
Šetnjom i performansom studenti obeležili 11 meseci od pada nadstrešnice

Šetnjom i performansom studenti obeležili 11 meseci od pada nadstrešnice

Jug press pre 2 sata
Studenti sa komemorativne šetnje pozvali građane da dođu 1. novembra u Novi Sad

Studenti sa komemorativne šetnje pozvali građane da dođu 1. novembra u Novi Sad

NIN pre 2 sata
Sinoć odata počast stradalima na Železničkoj stanici i upućen poziv građanima Srbije da dođu 1. novembra u Novi Sad

Sinoć odata počast stradalima na Železničkoj stanici i upućen poziv građanima Srbije da dođu 1. novembra u Novi Sad

NoviSad.com pre 3 sata
Sinoć odata počast nastradalima na Železničkoj stanici i upućen poziv građaniam Srbije da dođu 1. novembra u Novi Sad

Sinoć odata počast nastradalima na Železničkoj stanici i upućen poziv građaniam Srbije da dođu 1. novembra u Novi Sad

NoviSad.com pre 3 sata
U Nišu obeleženo 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Nišu obeleženo 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Naissus info pre 2 sata
Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije - šetnje i sveće širom Srbije

Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije - šetnje i sveće širom Srbije

BBC News pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFutog

Društvo, najnovije vesti »

Umetnik iz Srbije među uhapšenima na humanitarnoj flotili za Gazu

Umetnik iz Srbije među uhapšenima na humanitarnoj flotili za Gazu

Mašina pre 30 minuta
Roditelji đaka OŠ "Pavle Savić": Nema zamene za učiteljicu na bolovanju, ne znamo ko brine o deci tokom nastave

Roditelji đaka OŠ "Pavle Savić": Nema zamene za učiteljicu na bolovanju, ne znamo ko brine o deci tokom nastave

N1 Info pre 29 minuta
Do kraja nedelje vozom od Subotice

Do kraja nedelje vozom od Subotice

Forbes pre 50 minuta
Izraelsko ministarstvo će u Evropu deportovati sve sa Global Sumuda, na kom je i srpski student

Izraelsko ministarstvo će u Evropu deportovati sve sa Global Sumuda, na kom je i srpski student

N1 Info pre 49 minuta
Nekoliko brodova aktivističke flotile i dalje plovi ka Pojasu Gaze uprkos izraelskim presretanjima

Nekoliko brodova aktivističke flotile i dalje plovi ka Pojasu Gaze uprkos izraelskim presretanjima

Beta pre 50 minuta