Novi Sad obeležio 11 meseci od pada nadstrešnice, cela Srbija pozvana da dođe 1. novembra

Novosađani su se sinoć u velikom broju okupili u kampusu, nakon čega su krenuli u komemorativnu šetnju.

Njih su u šetnju, kao i prethodnih meseci, pozvali studenti, a povod je 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, tragedije u kojoj je živote izgubilo 16 osoba. Uprkos jakoj kiši, kolona koja je krenula od kampusa bila je nepregledna, a na njenom čelu nalazili su se studenti sa vencem od belog cveća. Ruta kojom su išli je Bulevar cara Lazara – Bulevar oslobođenja – Železnička stanica. Kod Futoške pijace, kolona je stala, kako bi se priključilo još više