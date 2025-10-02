Izjava pretučenog studenta u policiji: Skinuli su mi jaknu i majicu, udarali me na zemlji

Studenti u blokadi su objavili na svom Instagram profilu da je njihov kolega sa Računarskog fakulteta prebijen kod Pionirskog parka.

Student Bogdan T. (24), trenutno se nalazi u Urgentnom centru na kom mu rade četiri specijalistička pregleda, potvrdila je sinoć porodica studenta za N1. Kako se navodi u službenoj belešci u koju je N1 imao uvid, student je naveo da je "u sredu oko 17.15h prolazio ispred Doma narodne skupštine". "I ispred stepenica za ulaz u objekat mi je bez ikakvog razloga i povoda prišlo nekoliko momaka govoreći mi da prestanem da snimam telefonom. Ja sam im rekao da ne snimam