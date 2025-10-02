Vašington daje podatke za napade na Rusiju

Vašington će Kijevu pružiti obaveštajne podatke za napade u dubinu Rusije, piše „Volstrit džornal“.

„Sjedinjene Države će Ukrajini pružiti obaveštajne podatke za udare dalekometnim oružjem na rusku energetsku infrastrukturu. Predsednik SAD Donald Tramp nedavno je potpisao ovlašćenje obaveštajnim agencijama i Pentagonu da mogu da pomognu Kijevu u udarima“, objavio je list, pozivajući se na američke zvaničnike. Prema pisanju „Volstrit džornala“, Sjedinjene Države traže od zemalja NATO-a da pruže sličnu podršku. Bela kuća takođe razmatra isporuku Ukrajini raketa