Tramp dao rok Hamasu do nedelje da prihvati mirovni sporazum za Gazu

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da Hamas mora da pristane na predloženi mirovni sporazum za Gazu do nedelje u 24 časa po centralnoevropskom vremenu, i zapretio da će grupa pretrpeti još napada ako to ne učini. „Svaka zemlja je podržala! Ako sporazum u poslednji čas ne postigne, protiv Hamasa će izbiti pakao kakav niko nikada ranije nije video. Na ovaj ili onaj način, na Bliskom istoku će biti mir“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut