Nedeljnik
RTS: Danas se zvanično otvara brza pruga od Novog Sada do Subotice

Nakon intenzivnog dvonedeljnog testiranja, danas će zvanično biti puštena u saobraćaj treća deonica brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice, a očekuje se prisustvo i predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa saradnicima i drugim zvaničnicima, objavio je RTS.

U prethodne dve nedelje, kako su naveli, intenzivno je testirana brza pruga Novi Sad–Subotica. „Svakodnevno su više puta saobraćali vozovi Soko i druge Štadlerove kompozicije, a kako saznaje RTS, sve je prošlo uspešno. Danas se očekuje zvanično puštanje u saobraćaj ove treće deonice brze pruge na trasi Beograd–Subotica“, vest je sa portala javnog servisa. radovi trajali 4 godine Izgradnja ove deonice započela je novembra 2021. godine, a pruga duga oko 108,1
