Studenti u Beogradu šetaju u znak solidarnosti sa kolegom zatočenim na putu za Gazu: "Borba protiv represije"

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Studenti u blokadi pozvali su u protestnu šetnju podrške studentu Ognjenu Markoviću, čiji je brod presretnut na putu za Gazu.

"Posle jučerašnjeg hapšenja flotile Sumud, među kojima je i naš kolega i prijatelj Ognjen Marković... Ambasador Miroljub Petrović i Ministarstvo spoljnih poslova stupili su u kontakt sa Ognjenovom porodicom. Rečeno im je da će preduzeti sve korake da se Ognjen vrati u Srbiju u što kraćem roku, ali isto tako saznajemo da su po iskrcavanju u luku Ašdod odvedeni na interogaciju i da njihovim advokatima nije dozvoljen pristup istoj", naveli su studenti u saopštenju.
