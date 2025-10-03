Sneg polomio dalekovode, meštani bez struje i putevi neprohodni: Proglašena vanredna situacija i u Ivanjici, sve ekipe na terenu

RINA pre 1 sat
Sneg polomio dalekovode, meštani bez struje i putevi neprohodni: Proglašena vanredna situacija i u Ivanjici, sve ekipe na terenu Ivanjica – Obilne snežne padavine koje su tokom noći zahvatile ivanjički kraj donele su velike probleme meštanima.

Na višim predelima palo je i preko 20 centimetara snega, a zbog posledica nevremena u ovoj opštini proglašena je vanredna situacija. „Usled velike količine snega došlo je do lomljenja drveća i grana koje su pale na dalekovode i prouzrokovale kvarove na elektromreži. Bez električne energije ostala su brojna sela, među kojima su Kušići, Brezova, Osonica, Lisa, Bratljevo, Butkovo i Opaljenik“, izjavio je predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović za agenciju
