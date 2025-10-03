Lokalni izbori: OIK Mionica potvrdila listu SNS i koalicionih partnera

Serbian News Media pre 3 sata
Lokalni izbori: OIK Mionica potvrdila listu SNS i koalicionih partnera

Opštinska izborna komisija (OIK) u Mionici proglasila je listu oko Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u tom mestu, raspisane za 30. novembar.

Kako je objavljeno na sajtu Republičke izborne komisije (RIK), listu sa 39 kandidata za odbornike lokalne skupštine podržala su 243 građanina a OIK je utvrdio da je 200 potpisa podrške pravno valjano. Izbornu listu “Aleksandar Vučić – Najbolje za Mionicu” čine SNS, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i Srpska radikalna stranka. Osim u Mionici, lokalni izbori će 30. novembra biti
