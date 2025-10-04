UŽIVO Totalni haos u Humskoj - Partizan pobedio Vojvodinu posle skoro tri sata (ne)fudbala!

Fudbaleri Partizana i Vojvodine odigrali su derbi 11. kola Superlige Srbije, u meču u kom su crno-beli proslavili svoj 80. rođendan.

Međutim, domaći navijači su preterali u tome, pa su ga na kraju obeležili "grobari" koji su šest puta prekidali meč bakljadama. Pretposlednji prekid je trajao 10 minuta, a poslednji gotovo pola sata, pa je ovaj meč na kraju trajao predugo i postao prilično mučan za svakog posmatrača. Sva dešavanja pratili smo iz minuta u minut putem Live blog B92.sport: