Nis: zvanično podneo SAD-u dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija i novu licencu

Kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, saopštila je danas ta kompanija.

Kako je navedeno u saopštenju NIS-a, zahtev je podnet u petak, 3. oktobra. NIS je 28. septembra podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine, podseća se u saopštenju. "Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje", navode iz NIS-a. Da podsetimo,
