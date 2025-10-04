Naftna industrija Srbije podnela novi zahtev za odlaganje primene američkih sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) je 3. oktobra pre ponoći administraciji u Vašingtonu predala novi dopunjen zahtev za odlaganje američkih sankcija.

Kako su naveli u saopštenju na sajtu te kompanije, NIS je podneo Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) "novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra", kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. "NIS je 28. septembra podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni