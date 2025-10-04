NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

Nova pre 5 sati  |  Autor: RTS
NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) je pre ponoći administraciji u Vašingtonu predala novi dopunjen zahtev za odlaganje američkih sankcija, objavio je RTS.

NIS novu licencu traži kako bi mogao da nastavi nesmetano poslovanje i posle srede, 8. oktobra, kada ističe prethodno odlaganje pune primene sankcija koje Sjedinjene Američke Države uvode zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji. Do sada su sankcije odlagane osam puta puta: šest puta po mesec dana, potom krajem septembra na samo četiri, do prvog oktobra, pa na kraju za još jednu sedmicu. NIS je prethodno ovog meseca takođe ponovio zahtev za skidanje sa liste
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nis: zvanično podneo SAD-u dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija i novu licencu

Nis: zvanično podneo SAD-u dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija i novu licencu

Blic pre 1 sat
Naftna industrija Srbije podnela novi zahtev za odlaganje primene američkih sankcija

Naftna industrija Srbije podnela novi zahtev za odlaganje primene američkih sankcija

Slobodna Evropa pre 2 sata
Nis zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Nis zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Mondo pre 4 sati
Naftna industrija Srbije zatražila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Naftna industrija Srbije zatražila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

RTK pre 4 sati
NIS podneo novi, dopunjeni zahtev za odlaganje sankcija

NIS podneo novi, dopunjeni zahtev za odlaganje sankcija

NIN pre 5 sati
NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

Nova ekonomija pre 5 sati
NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVašington

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija uvodi novi porez - za koga će važiti i koliko će se plaćati?

Srbija uvodi novi porez - za koga će važiti i koliko će se plaćati?

Kamatica pre 33 minuta
Veliki šok za zaposlene! Minuli rad više nije ono što mislite - Ogromna promena u zakonima

Veliki šok za zaposlene! Minuli rad više nije ono što mislite - Ogromna promena u zakonima

Kurir pre 28 minuta
Američki dug najviše kupuju hedž fondovi, investitori sa Kajmanskih ostrva i izdavaoci kriptovaluta

Američki dug najviše kupuju hedž fondovi, investitori sa Kajmanskih ostrva i izdavaoci kriptovaluta

Biznis.rs pre 24 minuta
Hil o sankcijama NIS-u: Imam informacije da se vode pregovori američke i ruske strane, ne očekujem da bude daljih odlaganja

Hil o sankcijama NIS-u: Imam informacije da se vode pregovori američke i ruske strane, ne očekujem da bude daljih odlaganja

Nova pre 4 minuta
Lufthansu muče brojni problemi

Lufthansu muče brojni problemi

SEEbiz pre 44 minuta