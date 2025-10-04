Naftna industrija Srbije zatražila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Kompanija Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, saopštila je danas ta kompanija.

Kako je navedeno u saopštenju NIS-a, zahtev je podnet u petak, 3. oktobra. NIS je 28. septembra podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste, što je dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine, podseća se u saopštenju. „Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje“, navode iz NIS-a.