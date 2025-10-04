Nis zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Mondo pre 3 sata  |  Promo
Nis zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Beograd, 4. oktobra 2025. godine - Kompanija NIS podnela je 3. oktobra Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

NIS je 28. septembra podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine. Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Naftna industrija Srbije podnela novi zahtev za odlaganje primene američkih sankcija

Naftna industrija Srbije podnela novi zahtev za odlaganje primene američkih sankcija

Slobodna Evropa pre 1 sat
Nis: zvanično podneo SAD-u dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija i novu licencu: Evo koje je jedno od mogućih rešenja…

Nis: zvanično podneo SAD-u dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija i novu licencu: Evo koje je jedno od mogućih rešenja spora

Blic pre 37 minuta
NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

Nova pre 3 sata
Naftna industrija Srbije zatražila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Naftna industrija Srbije zatražila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

RTK pre 3 sata
NIS podneo novi, dopunjeni zahtev za odlaganje sankcija

NIS podneo novi, dopunjeni zahtev za odlaganje sankcija

NIN pre 3 sata
NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

Nova ekonomija pre 4 sati
NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

U Italiji električni auto košta kao malo skuplji bicikl

U Italiji električni auto košta kao malo skuplji bicikl

Kamatica pre 2 minuta
Radak: Dajete milijardu i 200 miliona na ceo projekat i onda štedite na nečemu poput stanične zgrade

Radak: Dajete milijardu i 200 miliona na ceo projekat i onda štedite na nečemu poput stanične zgrade

N1 Info pre 7 minuta
Beograd domaćin četvrtog Međunarodnog AI_4_LIFE: Biotech Future foruma

Beograd domaćin četvrtog Međunarodnog AI_4_LIFE: Biotech Future foruma

Ekapija pre 6 minuta
Suze, emocije i zavet: Premijera filma "Svi za Kosmet, ma gde bili" u prepunoj Mts dvorani

Suze, emocije i zavet: Premijera filma "Svi za Kosmet, ma gde bili" u prepunoj Mts dvorani

Ekapija pre 2 minuta
Decembarske penzije biće uvećane: Direktor PIO fonda izneo detaljnu računicu za povišicu

Decembarske penzije biće uvećane: Direktor PIO fonda izneo detaljnu računicu za povišicu

NIN pre 7 minuta