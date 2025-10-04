Nis zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Beograd, 4. oktobra 2025. godine - Kompanija NIS podnela je 3. oktobra Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

NIS je 28. septembra podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine. Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.