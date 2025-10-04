Treslo se u komšiluku: Zemljotres u blizini Rogaške Slatine

Zemljotres magnitude tri stepena po Rihterovoj skali registrovan je večeras u blizini Rogaške Slatine u istočnoj Sloveniji, saopštila je Kancelarija za seizmologiju pri slovenačkoj Agenciji za životnu sredinu.

Zemljotres je evidentiran u 20.30 časova, prenosi slovenačka agencija STA. Intenzitet zemljotresa u širem području epicentra nije prešao nivo pet na evropskoj seizmičkoj skali. Prema podacima Kancelarije, zemljotres su osetili stanovnici šireg epicentralnog područja. (Srna)