Treslo se u komšiluku: Zemljotres u blizini Rogaške Slatine

Blic pre 6 sati
Treslo se u komšiluku: Zemljotres u blizini Rogaške Slatine

Zemljotres magnitude tri stepena po Rihterovoj skali registrovan je večeras u blizini Rogaške Slatine u istočnoj Sloveniji, saopštila je Kancelarija za seizmologiju pri slovenačkoj Agenciji za životnu sredinu.

Zemljotres je evidentiran u 20.30 časova, prenosi slovenačka agencija STA. Intenzitet zemljotresa u širem području epicentra nije prešao nivo pet na evropskoj seizmičkoj skali. Prema podacima Kancelarije, zemljotres su osetili stanovnici šireg epicentralnog područja. (Srna)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Kurir pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaZemljotres

Svet, najnovije vesti »

Šok u Briselu: Član belgijske bezbednosne službe optužen za špijunažu u korist Kine

Šok u Briselu: Član belgijske bezbednosne službe optužen za špijunažu u korist Kine

Blic pre 12 minuta
Teroristički napad na sinagogu u mančesteru: Policija uhapsila još tri osobe, ukupno šestoro privedenih

Teroristički napad na sinagogu u mančesteru: Policija uhapsila još tri osobe, ukupno šestoro privedenih

Kurir pre 52 minuta
Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine

Kurir pre 52 minuta
Hapšenja u Tirani: Razbijen međunarodni lanac prostitucije saradnjom albanskih vlasti s Evropolom

Hapšenja u Tirani: Razbijen međunarodni lanac prostitucije saradnjom albanskih vlasti s Evropolom

Blic pre 1 sat
Rizično: "Nijedna nuklearna elektrana na svetu nikada nije bila u situaciji kao Zaporožje": Njihov kvar mogao bi dovesti do…

Rizično: "Nijedna nuklearna elektrana na svetu nikada nije bila u situaciji kao Zaporožje": Njihov kvar mogao bi dovesti do gubitka kontrole

Blic pre 1 sat