"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

Sjedinjene Američke Države izvele su udar na brod nedaleko od obale Venecuele koji je prevozio narkotike, a u napadu je ubijeno četvoro narko-terorista, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Kako je naveo, danas je po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa, komandovao smrtonosnim, kinetičkim udarom na brod za trgovinu narkoticima povezan sa Označenim terorističkim organizacijama u zoni odgovornosti Južne komande SAD, preneo je Rojters. - Četiri muška narkoterorista na brodu su ubijena u udaru, a nijedan pripadnik američkih snaga nije povređen u operaciji. Udar je izveden u međunarodnim vodama nedaleko od obale Venecuele dok je brod prevozio značajne