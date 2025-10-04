Oglasio se Mark Brnović i otkrio zašto neće biti ambasador SAD u Srbiji

Mark Brnović, Amerikanac srpskog porekla i bivši državni tužilac Arizone, za Kurir je prokomentarisao povlačenje njegove kandidature za ambasadora SAD u Srbiji.

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je krajem marta Brnovića na tu funkciju, a mesec dana kasnije na sajtu Kongresa objavljeno je da je Komitet za spoljne poslove Senata zvanično primio nominaciju na potvrđivanje. Na istoj stranici sada je objavljeno da je 2. oktobra od predsednika SAD primljena poruka o povlačenju kandidature. Brnović u izjavi za portal Serbian Times navodi da pre svega želi da se zahvali Trampu na tome što ga je nominovao za američkog