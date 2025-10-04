Brnović: Birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim poreklom

N1 Info pre 2 sata  |  Tanjug
Brnović: Birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim poreklom
Mark Brnović, čija je nominacija za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji povučena, izjavio je da njegovu nominaciju nije želela "duboka država". "Želim da se zahvalim predsedniku ( Donaldu Trampu) na nominaciji, ali kako se proces odugovlačio, postalo je jasno da birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim političkim, etničkim i verskim poreklom. Konačno verujem da je ostanak blizu porodice i prijatelja u Arizoni i pronalaženje
