Brnović: Birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim poreklom

Mark Brnović, čija je nominacija za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji povučena, izjavio je da njegovu nominaciju nije želela "duboka država". "Želim da se zahvalim predsedniku ( Donaldu Trampu) na nominaciji, ali kako se proces odugovlačio, postalo je jasno da birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim političkim, etničkim i verskim poreklom. Konačno verujem da je ostanak blizu porodice i prijatelja u Arizoni i pronalaženje