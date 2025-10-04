Đoković protiv Hanfmana u nedelju od 12.30 u Šangaju

RTS pre 36 minuta
Đoković protiv Hanfmana u nedelju od 12.30 u Šangaju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u nedelju od 12.30 časova protiv Nemca Janika Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Duel Đokovića i Hanfmana planiran je kao treći meč dana na Centralnom stadionu. Srpski i nemački teniser su do sada odigrali jedan međusobni meč, kada je Đoković prošle godine bio bolji u Ženevi rezultatom 6:3, 6:3. Đoković je trenutno peti teniser sveta i u drugom kolu je nadigrao Hrvata Marina Čilića rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:2) i 6:4. Hanfman, koji se nalazi na 150. mestu ATP liste, priredio je svojevrsno iznenađenje nadigravši Amerikanca Frensisa
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Poznat termin kada Đoković nastavlja pohod ka tituli u Šangaju

Poznat termin kada Đoković nastavlja pohod ka tituli u Šangaju

Vesti online pre 31 minuta
Zverev, Muzeti i De Minor u trećem kolu mastersa u Šangaju

Zverev, Muzeti i De Minor u trećem kolu mastersa u Šangaju

Sportski žurnal pre 26 minuta
Kad igra Novak Đoković? Kinezi opet obradovali Srbiju, poznat je novi termin

Kad igra Novak Đoković? Kinezi opet obradovali Srbiju, poznat je novi termin

Mondo pre 41 minuta
Đoković saznao kada ponovo izlazi na teren

Đoković saznao kada ponovo izlazi na teren

Sputnik pre 36 minuta
Đoković sutra od 12.30 časova protiv Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju

Đoković sutra od 12.30 časova protiv Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju

RTV pre 1 sat
Zverev, Muzeti i De Minor u trećem kolu Mastersa u Šangaju, Rubljov eliminisan

Zverev, Muzeti i De Minor u trećem kolu Mastersa u Šangaju, Rubljov eliminisan

RTS pre 1 sat
Poznato kada Đoković igra za osminu finala Šangaja

Poznato kada Đoković igra za osminu finala Šangaja

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPŠangajATP lista

Sport, najnovije vesti »

Nova muka za Zvezdu: Babika dugo van terena!

Nova muka za Zvezdu: Babika dugo van terena!

Sport klub pre 41 minuta
Šavi Babika povređen, očekuje ga pauza do dva meseca

Šavi Babika povređen, očekuje ga pauza do dva meseca

RTV pre 21 minuta
Đoković protiv Hanfmana u nedelju od 12.30 u Šangaju

Đoković protiv Hanfmana u nedelju od 12.30 u Šangaju

RTS pre 36 minuta
On je duša tima, kad smo ostali bez Saše restali smo da igramo: U Fulamu podjednako očajni kao u Srbiji!

On je duša tima, kad smo ostali bez Saše restali smo da igramo: U Fulamu podjednako očajni kao u Srbiji!

Hot sport pre 26 minuta
Opšti haos i protesti Na utakmici u Holandiji zbog ubistva devojčice: Zabranili mešanje politike i sprota, dobili ozbiljnu…

Opšti haos i protesti Na utakmici u Holandiji zbog ubistva devojčice: Zabranili mešanje politike i sprota, dobili ozbiljnu reakciju navijača!

Hot sport pre 6 minuta