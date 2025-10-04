Đoković protiv Hanfmana u nedelju od 12.30 u Šangaju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u nedelju od 12.30 časova protiv Nemca Janika Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Duel Đokovića i Hanfmana planiran je kao treći meč dana na Centralnom stadionu. Srpski i nemački teniser su do sada odigrali jedan međusobni meč, kada je Đoković prošle godine bio bolji u Ženevi rezultatom 6:3, 6:3. Đoković je trenutno peti teniser sveta i u drugom kolu je nadigrao Hrvata Marina Čilića rezultatom 2:0, po setovima 7:6 (7:2) i 6:4. Hanfman, koji se nalazi na 150. mestu ATP liste, priredio je svojevrsno iznenađenje nadigravši Amerikanca Frensisa