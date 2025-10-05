Dvadeset jedna godina od smrti dvojice gardista u vojnom objektu na Topčideru

Beta pre 29 minuta

Ispred vojnog objekta "Karaš" na Topčideru danas će članovi porodica obeležiti 21. godišnjicu pogibije gardista Vojske Srbije i Crne Gore Dragana Jakovljevića (21) i Dražena Milovanovića (21).

Oni su na tom mestu pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine.

Vojna istraga je tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba.

Porodice će danas u 9.10 ispred kasarne zapaliti sveće i položiti cveće povodom 21. godišnjice.

Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi dok su bili na straži u okviru vojnog objekta.

Vlada Srbije je 2016. godine formirala komisiju za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za smrt gardista, ali, prema tvrdnjama advokata porodica gardista, "vladina komisija nije ništa uradila".

Porodice su se 2011. godine obratile i Evropskom sudu za ljudska prava, koji je u novembru 2020. godine odlučio da odbaci tužbu protiv države Srbije, uz obrazloženje da "nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi".

Presuda Suda u Strazburu doneta je posle razmatranja predstavke nakon što je domaći sud odbacio tužbu porodice Jakovljević protiv bivšeg vojnog istražnog sudije Vuka Tufegdžića, koji je vodio vojnu istragu nakon stradanja gardista.

Advokat porodica gardista Predrag Savić rekao je pre dve godine, tokom obeležavanja 19. godišnjice pogibije gardista, da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio podnesak o tom slučaju koji je podnet u martu 2022. godine, kao i da je postupak tada bio u fazi poverljivosti, zbog čega nije mogao da više govori o tome.

Tokom današnjeg obraćanja ispred kasarne, kako su saopštili advokati porodica gardista, biće najavljen datum obelodanjivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koja se odnosi na taj slučaj.

Povodom ubistva gardista, nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić i njegov tadašnji savetnik Vuk Jeremić saslušani su u pretkrivičnom postupku na predlog advokata porodica gardista, kako bi se otkrilo kako je Tadićev kabinet pre svih u lancu komandovanja saznao za ubistvo gardista i obavestio tadašnjeg načelnika Generalštaba Branka Krgu.

(Beta, 05.10.2025)