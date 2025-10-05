Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Beta pre 43 minuta

U Srbiji će posle hladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne doneti kišu na severu i zapadu, a u ostalim predelima popodne i uveče, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a južni će duvati na jugu i istoku Srbije i u planinskim predelima biti povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će jutro biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno. Kiša se ponovo očekuje kasno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko devet, a najviša oko 15 stepeni Celzijusa.

(Beta, 05.10.2025)

Povezane vesti »

Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Alo pre 3 minuta
RHMZ objavio gde će sutra biti prizemnog mraza i kakvo nas vreme čeka sledeće nedelje

RHMZ objavio gde će sutra biti prizemnog mraza i kakvo nas vreme čeka sledeće nedelje

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

5. oktobarVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Beta pre 43 minuta
Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

RTV pre 33 minuta
Da li je SNS pronašao svoj eldorado?

Da li je SNS pronašao svoj eldorado?

Radar pre 48 minuta
Nikolina Sinđelić: Bor neće biti ničija kolonija – ni kineska, ni partijska, ni lopovska

Nikolina Sinđelić: Bor neće biti ničija kolonija – ni kineska, ni partijska, ni lopovska

Danas pre 53 minuta
Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Alo pre 3 minuta