Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Beta pre 43 minuta

U Srbiji će posle hladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne doneti kišu na severu i zapadu, a u ostalim predelima popodne i uveče, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a južni će duvati na jugu i istoku Srbije i u planinskim predelima biti povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će jutro biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno. Kiša se ponovo očekuje kasno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko devet, a najviša oko 15 stepeni Celzijusa.

(Beta, 05.10.2025)