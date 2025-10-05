Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se palestinska militantna grupa Hamas suočiti sa "potpunim uništenjem" ako bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.

"Potpuno uništenje!", rekao je Tramp za CNN, odgovarajući na pitanje putem SMS poruke šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti. Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za". Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru. "Saznaćemo. Samo vreme će
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Euronews pre 9 minuta
„Da za Bibija, Hamasu preti uništenje, da se okonča katastrofa koja traje 3.000 godina“: Tramp o mirovnom planu za Gazu

„Da za Bibija, Hamasu preti uništenje, da se okonča katastrofa koja traje 3.000 godina“: Tramp o mirovnom planu za Gazu

Danas pre 9 minuta
Netanjahu: Nijedan deo Trampovog plana neće biti sproveden dok jedan preduslov ne bude ispunjen

Netanjahu: Nijedan deo Trampovog plana neće biti sproveden dok jedan preduslov ne bude ispunjen

B92 pre 9 minuta
Papa Lav XIV: Na Blistom istoku postignut napredak u mirovnim pregovorima

Papa Lav XIV: Na Blistom istoku postignut napredak u mirovnim pregovorima

Vreme pre 23 minuta
Papa pozdravio napredak pregovora ka miru u Pojasu Gaze

Papa pozdravio napredak pregovora ka miru u Pojasu Gaze

N1 Info pre 59 minuta
Papa pozdravio napredak pregovora ka miru u Pojasu Gaze

Papa pozdravio napredak pregovora ka miru u Pojasu Gaze

Novi magazin pre 44 minuta
Tramp zapretio: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Tramp zapretio: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Telegraf pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasVašingtonSMSBela kućaCNNDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Pokolj u Americi: Najmanje dvoje ubijenih, 14 ranjeno u pucnjavi posle fudbalske utakmice

Pokolj u Americi: Najmanje dvoje ubijenih, 14 ranjeno u pucnjavi posle fudbalske utakmice

Nova pre 4 minuta
Kako Nemačka hoće da reši svoj problem sa dronovima

Kako Nemačka hoće da reši svoj problem sa dronovima

NIN pre 9 minuta
Horor u restoranu: Konobarica slučajno prosula ključalu vodu po bebi, dete helikopterom prebačeno u bolnicu u Atini: Doktori…

Horor u restoranu: Konobarica slučajno prosula ključalu vodu po bebi, dete helikopterom prebačeno u bolnicu u Atini: Doktori daju sve od sebe da je spase

Blic pre 9 minuta
„Da za Bibija, Hamasu preti uništenje, da se okonča katastrofa koja traje 3.000 godina“: Tramp o mirovnom planu za Gazu

„Da za Bibija, Hamasu preti uništenje, da se okonča katastrofa koja traje 3.000 godina“: Tramp o mirovnom planu za Gazu

Danas pre 9 minuta
Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Euronews pre 9 minuta