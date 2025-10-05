Prije 25 godina okončana vladavina Slobodana Miloševića

Slobodna Evropa pre 2 sata
Prije 25 godina okončana vladavina Slobodana Miloševića

Navršava se 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića.

Pre četvrt veka, u Beogradu su tog dana održane velike demonstracije zbog toga što je Milošević odbio da prizna rezultate predsedničkih izbora, na kojima je 24. septembra izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije (DOS) i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred tadašnje Savezne skupštine stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetinama kilometara, a na pojedinim
