Ovaj deo već na udaru novog pogoršanja, slede kiša i jak vetar: Hladni front juri prema Srbiji, padaće i sneg

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, Srbiju očekuje novo pogoršanje vremena.

Jutro je bilo hladno, posebno na jugu, pa je zbog vedrine bilo i slabog mraza, dok je naoblačenje severnoj polovini Srbiji donelo toplije jutro. U ovom času jako naoblačenje iz Hrvatske već je zahvatilo severozapadne delove Srbije, a prva na udaru je Vojvodina gde već pada kiša. U nastavku dana ovo naoblačenje sa kišom proširiće se na sve delove Srbije. Posle podne, uveče i tokom noći u celoj Srbiji biće oblačno sa kišom, u zapadnim, centralnim i jugozapadnim