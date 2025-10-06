De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala Šangaja

Australijanac Aleks de Minor, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Čeh Jirži Lehečka plasirali su se u osminu finala Mastersa u Šangaju

Sedmi teniser sveta De Minor plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobedio 66. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle dva seta, 6:1, 7:5. Meč je trajao sat i 28 minuta. De Minor je pet puta uzeo servis poljskom teniseru, dok je Majhšak osvojio jedan brejk. Australijanac će u osmini finala igrati protiv 51. tenisera sveta Portugalca Nuna Borhesa, koji je danas u trećem kolu pobedio 237. igrača sveta Kineza Junčenga Šanga posle