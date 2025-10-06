De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala Šangaja

B92 pre 49 minuta
De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala Šangaja

Australijanac Aleks de Minor, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Čeh Jirži Lehečka plasirali su se u osminu finala Mastersa u Šangaju

Sedmi teniser sveta De Minor plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobedio 66. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle dva seta, 6:1, 7:5. Meč je trajao sat i 28 minuta. De Minor je pet puta uzeo servis poljskom teniseru, dok je Majhšak osvojio jedan brejk. Australijanac će u osmini finala igrati protiv 51. tenisera sveta Portugalca Nuna Borhesa, koji je danas u trećem kolu pobedio 237. igrača sveta Kineza Junčenga Šanga posle
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

Danas pre 43 minuta
De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala mastersa u Šangaju

De Minor, Ože-Alijasim i Lehečka u osmini finala mastersa u Šangaju

Radio sto plus pre 3 minuta
(Video) Mučne scene Novaka iz šangaja Povraća na sred terena, uslovi za igru neizdrživi!

(Video) Mučne scene Novaka iz šangaja Povraća na sred terena, uslovi za igru neizdrživi!

Dnevnik pre 1 sat
Poznat termin đokovićevog meča: Protiv Munara za četvrtfinale Šangaja

Poznat termin đokovićevog meča: Protiv Munara za četvrtfinale Šangaja

Dnevnik pre 1 sat
Vuhan - Aleksandra Krunić u osmini finala dublova

Vuhan - Aleksandra Krunić u osmini finala dublova

Sportske.net pre 1 sat
Novaku se ne menja termin – poznato kada se bori za četvrtfinale

Novaku se ne menja termin – poznato kada se bori za četvrtfinale

Sputnik pre 1 sat
De Minor i Ože-Alijasim u osmini finala Mastersa

De Minor i Ože-Alijasim u osmini finala Mastersa

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KanadaŠangajČeškaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Tri medalje na Evropskom kupu za mlade nade. Pirotski džudisti među najboljima u Evropi

Tri medalje na Evropskom kupu za mlade nade. Pirotski džudisti među najboljima u Evropi

Plus online pre 3 minuta
Života Vidanović osvojio bronzanu medalju na "Leskovačkom pobedniku"

Života Vidanović osvojio bronzanu medalju na "Leskovačkom pobedniku"

Plus online pre 18 minuta
“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

“Brutalno”: Novak Đoković dva puta povraćao tokom meča sa Hanfmanom (VIDEO)

Danas pre 43 minuta
Stojković naknadno pozvao Kostova, Dragojevića i Ranđelovića u reprezentaciju Srbije

Stojković naknadno pozvao Kostova, Dragojevića i Ranđelovića u reprezentaciju Srbije

RTV pre 38 minuta
Piksi: Idemo na pobedu protiv Albanije, znamo kako treba da odigramo

Piksi: Idemo na pobedu protiv Albanije, znamo kako treba da odigramo

RTS pre 33 minuta