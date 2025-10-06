Dečija nedelja u Pozorištu lutaka u Nišu

Gradski portal 018 pre 59 minuta  |  redakcija GP018
Dečija nedelja u Pozorištu lutaka u Nišu
Povodom Dečije nedelje koja se ove godine obeležava od 7. do 12. oktobra pod sloganom: „Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram!“ učenici osnovnih škola i predškolskih ustanova iz Niša i okoline, gledaće na matičnoj sceni Pozorišta lutaka predstave „Mala ljubavna bajka“, „Pepeljuga“ i „Vuk koji je ispao iz knjige“. Takođe, u okviru programa koji povodom obeležavanja Dečije nedelje organizuje Dečiji kulturno-rekreativni centar
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Macut i Palja o jačanju dijaloga, brige o starijima i međusobnom razumevanju

Macut i Palja o jačanju dijaloga, brige o starijima i međusobnom razumevanju

RTV pre 1 sat
Premijer Macut se sastao sa kardinalom Vićencom Paljom

Premijer Macut se sastao sa kardinalom Vićencom Paljom

RTS pre 1 sat
Vlada uvodi socijalne penzije za najugroženije starije: Novi Zakon o socijalnoj zaštiti do 2027. godine

Vlada uvodi socijalne penzije za najugroženije starije: Novi Zakon o socijalnoj zaštiti do 2027. godine

Serbian News Media pre 1 sat
Macut i kardinal Palja: Solidarnost i podrška starijima temelj društva

Macut i kardinal Palja: Solidarnost i podrška starijima temelj društva

Euronews pre 1 sat
Tamara Vučić: Naši najstariji sugrađani su simbol znanja i iskustva, moramo ih negovati

Tamara Vučić: Naši najstariji sugrađani su simbol znanja i iskustva, moramo ih negovati

Euronews pre 1 sat
Stamenkovski:Razvijati sistem socijalne zaštite u pravcu međugeneracijske solidarnost

Stamenkovski:Razvijati sistem socijalne zaštite u pravcu međugeneracijske solidarnost

RTV pre 2 sata
Dečija nedelja u Pozorištu lutaka Niš: Sedam dana igre, mašte i bajke

Dečija nedelja u Pozorištu lutaka Niš: Sedam dana igre, mašte i bajke

Glas juga pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPozorište

Regioni, najnovije vesti »

Dejan Mitić predsednik leskovačkog odbora stranke Novo lice Srbije

Dejan Mitić predsednik leskovačkog odbora stranke Novo lice Srbije

Jugmedia pre 34 minuta
Mi iz jedne ulazimo u drugu nepogodu

Mi iz jedne ulazimo u drugu nepogodu

Prokuplje press pre 34 minuta
Kosturnica na Hisaru je delo Milorada Jevtića

Kosturnica na Hisaru je delo Milorada Jevtića

Prokuplje press pre 9 minuta
Zdravko Ponoš: Vučića obuzme jeza od najave lustracije i krivične odgovornosti, zna on šta sve ima ispod tepiha

Zdravko Ponoš: Vučića obuzme jeza od najave lustracije i krivične odgovornosti, zna on šta sve ima ispod tepiha

Glas Šumadije pre 30 minuta
Vodič za početnike: Prvi koraci u online kazino svetu

Vodič za početnike: Prvi koraci u online kazino svetu

Glas Šumadije pre 4 minuta