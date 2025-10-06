Jače zahlađenje sa snegom kreće od ovog datuma: Čubrilo objavio prognozu do kraja oktobra

Meteorolog amater, Marko Čubrilo narednih dana najavljuje relativno hladno vreme, ponegde uz prolazne padavine, najčešće na jugoistoku regiona.

U drugom delu nedelje stabilnije i malo toplije, ali već za vikend ponovo malo hladnije. Jače zahlađenje moguće oko 15.10. i za sada nema najave da do 18.10. usledi konkretnije otopljenje. "Do srede će na vreme kod nas uticati sekundaran ciklon nad Grčkom i priliv hladnog vazduha sa severa. Preovlađivaće promenljivo oblačno i relativno hladno, ponegde i to najčešće nad jugoistokom regiona uz pojavu kiše ili pljuska, dok bi preko 1000mnv bilo naleta snega. Duvaće