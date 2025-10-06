Evropske Demokrate kritikovale Merkel jer je okrivila Poljsku i države Baltika za rat u Ukrajini

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su Poljska i zemlje Baltika sprečile pokušaje uspostavljanja direktnog dijaloga sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom 2021. godine, što je, prema njenim rečima, uticalo na izbijanje rata u Ukrajini.

Evropska demokratska partija opisala je tu izjavu "lažnom i sramotnom", te odgovorila da je samo Rusija odgovorna za agresiju na Ukrajinu. U intervjuu za mađarski "Partizan", Merkel je rekla da je predlagala direktne sastanke s Putinom kako bi se izbeglo dalje zaoštravanje tenzija, ali da su ove planove osporile neke članice Evropske unije, među kojima su Poljska, Litvanija, Letonija i Estonija. "Tražila sam format u kome bi EU imala direktan kontakt sa Putinom.