Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel želi da postane nova predsednica Evropske komisije, smatra politikolog Aleksandar Rar.

Prema njegovim rečima, koje prenosi news.ru, u Briselu raste nezadovoljstvo „voluntarizmom i vođstvom“ sadašnje predsednice Ursule fon der Lajen. Neki čak vide na toj poziciji francuskog predsednika Emanuela Makrona, nakon što mu istekne mandat. – Nije isključeno da Merkel, koja se vratila u politički život, ima sopstvene ambicije da preuzme evropsku birokratiju u Briselu – istakao je Rar. On dodaje da bi njeno iskustvo u komunikaciji sa predsednikom Rusije