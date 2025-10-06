Normalizovan saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad, koji je bio u prekidu zbog sudara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Normalizovan saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad, koji je bio u prekidu zbog sudara

NOVI SAD - Saobraćaj na auto-putu Beograd-Novi Sad, koji je jutros bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode, je normalizovan.

Do saobraćajne nezgode je došlo oko 9 sati, zbog čega je saobraćaj u pravcu Novog Sada bio obustavljen gotovo četiri sata. Kako Tanjug saznaje, najpre je došlo do sudara kamiona i automobila, nakon čega je kamion probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotan pravac. Teretno vozilo je prilikom sudara udarilo u portal, koji je pao na kolovoz, zbog čega je bio obustavljen saobraćaj u pravcu Beograd-Novi Sad.
