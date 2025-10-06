Francuska nema predsednika, Ima kijevskog advokata: Medvedev posle ostavke Lekornua
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da je ostavka francuskog premijera Sebastijana Lekornua usledila zato što zemlja "nema predsednika".
Dmitrij Medvedev, Foto AP - Ima briljantnog advokata za Kijev, bliskog prijatelja Nemačke i Britanije i brbljivog neokolonijalističkog arbitra u Africi. Ali njenog lidera, Emanuela Makrona, nije bilo briga za Francusku. Tužan rezultat: francuska vlada je trajala 14 sati. A sve zato što Francuska nema predsednika. Makrona baš briga za Francusku - izjavio je Medvedev. Francuski premijer Lekornu, tek što je imenovao novu vladu, podneo je jutros ostavku predsedniku