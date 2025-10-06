Francuska nema predsednika, Ima kijevskog advokata: Medvedev posle ostavke Lekornua

Francuska nema predsednika, Ima kijevskog advokata: Medvedev posle ostavke Lekornua

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev smatra da je ostavka francuskog premijera Sebastijana Lekornua usledila zato što zemlja "nema predsednika".

Dmitrij Medvedev, Foto AP - Ima briljantnog advokata za Kijev, bliskog prijatelja Nemačke i Britanije i brbljivog neokolonijalističkog arbitra u Africi. Ali njenog lidera, Emanuela Makrona, nije bilo briga za Francusku. Tužan rezultat: francuska vlada je trajala 14 sati. A sve zato što Francuska nema predsednika. Makrona baš briga za Francusku - izjavio je Medvedev. Francuski premijer Lekornu, tek što je imenovao novu vladu, podneo je jutros ostavku predsedniku
Ostavka Lekornija novi potres na nestabilnoj političkoj sceni Francuske: Da li slede novi izbori?

Makron zatražio od Lekornija da u narednih 48 sati još jednom pregovara sa partijama

"Francuska nema predsednika, već advokata Kijeva"

Medvedev: Francuska vlada trajala 14 sati, sve zbog Makrona

Medvedev o padu francuske Vlade: Makron je samo briljantan advokat Kijeva

Sebastijanu vlada trajala 14 sati, najkraće u istoriji: Makron mu poverio specijalan zadatak, ima rok 48 sati

Medvedev ismeva Makrona Francuska nema predsednika, već advokata Kijeva!

