"Kako ja to nisam znala?" Dara Bubamara zanemela nakon vesti o Halidu Bešliću, pa se prisetila starih dana

Halidov menadžer je govorio o pevačevim bolničkim danima i isticao da pevač ima nadu za izlečenje

Daru Bubamaru zatekla je vest o smrti prijatelje i kolege Halida Bešlića na snimanju nove emisije "Zvezda Granda". Tom prilikom prisetila se toplih Halidovih reči koje joj je u jednom trenutku uputio. - Bože, baš ste me zatekli, kakva tužna vest... Kako to nisam znala? - započela je Dara šokirano. - Mnogo je bio dobar čovek. Obožavao me je, kao sve te starije kolege, od Šabana Šaulića. Imali su neki odnos prema meni kao prema malom zvrku. Čula sam da je u bolnici,