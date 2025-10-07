Evo gde je supruga halida bešlića: Bila hospitalizovana u sobi do pevačeve, prijatelj otkrio detalje o Sejdi

Pevačka legenda Halid Bešlić, preminuo je danas, 7. oktobra, posle kratke i teške bolesti u 71. godini.

Halidovu porodicu je zadesila velika tragedija, s obzirom na to da je u istom trenutku i njegova supruga Sejda bila hospitalizovana zbog kancera. Za Telegraf se oglasio njihov blizak prijatelj, pevač Osman Hadžić i otkrio da je Sejda navodno puštena kući. - Ona nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu - rekao je Osman Hadžić i dodao: - Tuga jedna velika, šta da kažem - dodao je pevač. Pevač je nedavno govorio o odnosu