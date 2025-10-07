Evo gde je supruga halida bešlića: Bila hospitalizovana u sobi do pevačeve, prijatelj otkrio detalje o Sejdi

Blic pre 4 sati
Evo gde je supruga halida bešlića: Bila hospitalizovana u sobi do pevačeve, prijatelj otkrio detalje o Sejdi

Pevačka legenda Halid Bešlić, preminuo je danas, 7. oktobra, posle kratke i teške bolesti u 71. godini.

Halidovu porodicu je zadesila velika tragedija, s obzirom na to da je u istom trenutku i njegova supruga Sejda bila hospitalizovana zbog kancera. Za Telegraf se oglasio njihov blizak prijatelj, pevač Osman Hadžić i otkrio da je Sejda navodno puštena kući. - Ona nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu - rekao je Osman Hadžić i dodao: - Tuga jedna velika, šta da kažem - dodao je pevač. Pevač je nedavno govorio o odnosu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Kako ja to nisam znala?" Dara Bubamara zanemela nakon vesti o Halidu Bešliću, pa se prisetila starih dana

"Kako ja to nisam znala?" Dara Bubamara zanemela nakon vesti o Halidu Bešliću, pa se prisetila starih dana

Alo pre 2 minuta
"Loše mi je, jedva sam došao": Poslednji Halidov snimak kida srce, jedva stajao, pa otkazao sve nastupe

"Loše mi je, jedva sam došao": Poslednji Halidov snimak kida srce, jedva stajao, pa otkazao sve nastupe

Mondo pre 2 sata
Poslednji intervju halida bešlića: Samo smo u tragedijama dobri - Ovako je govorio pred humanitarni koncert na kojem je pevao…

Poslednji intervju halida bešlića: Samo smo u tragedijama dobri - Ovako je govorio pred humanitarni koncert na kojem je pevao za pomoć ugroženima od poplava

Kurir pre 4 sati
Halidu Bešliću jedna želja je ostala neispunjena

Halidu Bešliću jedna želja je ostala neispunjena

B92 pre 3 sata
"Neka ti je večna slava i muzika tamo gde pevaš" Emotivne reči Ace Pejovića posvećene Halidu Bešliću pogađaju pravo u centar!…

"Neka ti je večna slava i muzika tamo gde pevaš" Emotivne reči Ace Pejovića posvećene Halidu Bešliću pogađaju pravo u centar!

Alo pre 3 sata
Pevač mu je odredio grob gde će biti sahranjen Halid Bešlić je prijatelja gledao kao rođenog brata

Pevač mu je odredio grob gde će biti sahranjen Halid Bešlić je prijatelja gledao kao rođenog brata

Alo pre 3 sata
(Video) Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića: Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti: "Čuli smo se…

(Video) Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića: Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti: "Čuli smo se dok je bio u bolnici"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) u njima je našla utehu Nikol Kidman se pojavila prvi put u javnosti posle razvoda Plenila je savršenim stilom

(Foto) u njima je našla utehu Nikol Kidman se pojavila prvi put u javnosti posle razvoda Plenila je savršenim stilom

Dnevnik pre 2 minuta
Poznat datum dženaze i sahrane Halida Bešlića

Poznat datum dženaze i sahrane Halida Bešlića

Mondo pre 2 minuta
U prodaji je novi 937. broj magazina Story

U prodaji je novi 937. broj magazina Story

Story pre 2 minuta
Dari bubamari pozlilo zbog smrti halida Bešlića! Morala da popije nešto za smirenje: Pevačicine reči kidaju dušu, vidno…

Dari bubamari pozlilo zbog smrti halida Bešlića! Morala da popije nešto za smirenje: Pevačicine reči kidaju dušu, vidno uznemirena (video)

Kurir pre 2 minuta
Potresne reči šemse Suljaković Zbog smrti Halida Bešlića ne može da sakrije bol!

Potresne reči šemse Suljaković Zbog smrti Halida Bešlića ne može da sakrije bol!

Alo pre 2 minuta