Poslednji intervju halida bešlića: Samo smo u tragedijama dobri - Ovako je govorio pred humanitarni koncert na kojem je pevao za pomoć ugroženima od poplava

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u Sarajevu u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Pevač je poslednji kratak komentar dao za "Dnevni avaz" nakon smrti Saše Popovića 1. marta ove godine. - Nadao sam se da će se izvući. Bili smo u dobrim odnosima, sarađivali smo. Znamo se dugo. Žao mi je, stvarno. Ne znam šta bih drugo rekao osim da je bio dobar čovek i vrhunski profesionalac u svom poslu. Osetiće se praznina nakon njegovog odlaska - kazao je tada Bešlić. Halidova biografija veoma je impresivna, a poslednji veći intervju dao u novembru prošle