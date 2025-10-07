Poslednji intervju halida bešlića: Samo smo u tragedijama dobri - Ovako je govorio pred humanitarni koncert na kojem je pevao za pomoć ugroženima od poplava

Kurir pre 2 sata
Poslednji intervju halida bešlića: Samo smo u tragedijama dobri - Ovako je govorio pred humanitarni koncert na kojem je pevao…

Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u Sarajevu u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Pevač je poslednji kratak komentar dao za "Dnevni avaz" nakon smrti Saše Popovića 1. marta ove godine. - Nadao sam se da će se izvući. Bili smo u dobrim odnosima, sarađivali smo. Znamo se dugo. Žao mi je, stvarno. Ne znam šta bih drugo rekao osim da je bio dobar čovek i vrhunski profesionalac u svom poslu. Osetiće se praznina nakon njegovog odlaska - kazao je tada Bešlić. Halidova biografija veoma je impresivna, a poslednji veći intervju dao u novembru prošle
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Loše mi je, jedva sam došao": Poslednji Halidov snimak kida srce, jedva stajao, pa otkazao sve nastupe

"Loše mi je, jedva sam došao": Poslednji Halidov snimak kida srce, jedva stajao, pa otkazao sve nastupe

Mondo pre 1 sat
"Neka ti je večna slava i muzika tamo gde pevaš" Emotivne reči Ace Pejovića posvećene Halidu Bešliću pogađaju pravo u centar!…

"Neka ti je večna slava i muzika tamo gde pevaš" Emotivne reči Ace Pejovića posvećene Halidu Bešliću pogađaju pravo u centar!

Alo pre 1 sat
Pevač mu je odredio grob gde će biti sahranjen Halid Bešlić je prijatelja gledao kao rođenog brata

Pevač mu je odredio grob gde će biti sahranjen Halid Bešlić je prijatelja gledao kao rođenog brata

Alo pre 1 sat
Halidu Bešliću jedna želja je ostala neispunjena

Halidu Bešliću jedna želja je ostala neispunjena

B92 pre 2 sata
Evo gde je supruga halida bešlića: Bila hospitalizovana u sobi do pevačeve, prijatelj otkrio detalje o Sejdi

Evo gde je supruga halida bešlića: Bila hospitalizovana u sobi do pevačeve, prijatelj otkrio detalje o Sejdi

Blic pre 2 sata
(Video) Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića: Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti: "Čuli smo se…

(Video) Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića: Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti: "Čuli smo se dok je bio u bolnici"

Blic pre 3 sata
Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti i prekrstila se za…

Snežana Đurišić skrhana bolom zbog smrti Halida Bešlića Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti i prekrstila se za pokoj duše

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoHalid Bešlićpoplaveumro

Zabava, najnovije vesti »

Veruje se već vekovima: Ako vas svrbi levi dlan – dolazi novac, a evo šta znači ostalo!

Veruje se već vekovima: Ako vas svrbi levi dlan – dolazi novac, a evo šta znači ostalo!

Kurir pre 1 minut
Bolje od botoksa! Ove 3 stvari će vas momentalno podmladiti

Bolje od botoksa! Ove 3 stvari će vas momentalno podmladiti

Vesti online pre 11 minuta
"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da…

"Voleo bih kad odem da me pamte kao dobrog čoveka": Izjava Halida Bešlića rasplakala region, ovako je govorio: "Zašto ja da vozim besan auto, a neko nema za hleb"

Blic pre 6 minuta
"Bio je i ostao legenda": Rada Manojlović slomljena zbog smrti Halida Bešlića: Saznala za tužnu vest, pa se ovako oprostila od…

"Bio je i ostao legenda": Rada Manojlović slomljena zbog smrti Halida Bešlića: Saznala za tužnu vest, pa se ovako oprostila od kolege

Blic pre 16 minuta
Šta vidite prvo - zaleđeno drvo ili lava: Odgovor otkriva važnu crtu vaše ličnosti

Šta vidite prvo - zaleđeno drvo ili lava: Odgovor otkriva važnu crtu vaše ličnosti

Blic pre 26 minuta