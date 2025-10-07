(Video) "ubijali su, spaljivali i kidnapovali nevine ljude": Izrael na godišnjicu masakra koji je izveo Hamas objavio stravične snimke

Blic pre 1 sat
(Video) "ubijali su, spaljivali i kidnapovali nevine ljude": Izrael na godišnjicu masakra koji je izveo Hamas objavio…

Izrael je objavio podsetnik na društvenim mrežama na drugu godišnjicu masakra Hamasa u Izraelu. Tom prilikom su objavili i snimke napada, ali i odgovora koji je usledio.

-. Pre dve godine, Izrael se suočio sa najmračnijim danom u svojoj istoriji. 7. oktobra, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i kidnapovali nevine muškarce, žene i decu. Dve godine kasnije, sećamo se 7. oktobra - sećamo se žrtava, molimo se za povratak talaca koji se još uvek drže u Gazi i ujedinjeni smo protiv terora. Hamas mora biti demontiran da bi se okončao ovaj rat - navodi se u saopštenju Izraela. Pre tačno dve godine,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dve godine rata u Gazi: Kakav je stav Nemačke?

Dve godine rata u Gazi: Kakav je stav Nemačke?

Dojče vele pre 21 minuta
Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Nedeljnik pre 16 minuta
Taoci i alon uskoro na slobodi? Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa počeli juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik…

Taoci i alon uskoro na slobodi? Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa počeli juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik

Večernje novosti pre 16 minuta
Dve godine od napada Hamasa na Izrael: Stotine na komemoraciji žrtvama u kibucu

Dve godine od napada Hamasa na Izrael: Stotine na komemoraciji žrtvama u kibucu

N1 Info pre 56 minuta
Druga godišnjica napada Hamasa na Izrael: Pregovori i očekivanja

Druga godišnjica napada Hamasa na Izrael: Pregovori i očekivanja

NIN pre 31 minuta
Godišnjica napada Hamasa na Izrael

Godišnjica napada Hamasa na Izrael

B92 pre 1 sat
Izrael objavio snimke masakra Hamasa na godišnjicu napada: "Najmračniji dan u istoriji zemlje"

Izrael objavio snimke masakra Hamasa na godišnjicu napada: "Najmračniji dan u istoriji zemlje"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

Dve godine rata u Gazi: Kakav je stav Nemačke?

Dve godine rata u Gazi: Kakav je stav Nemačke?

Dojče vele pre 21 minuta
Izrael deportovao propalestinske aktiviste, među njima Ognjena Markovića i Gretu Tunberg

Izrael deportovao propalestinske aktiviste, među njima Ognjena Markovića i Gretu Tunberg

BBC News pre 12 minuta
Hapšenja nakon protesta u Gruziji: Policija traga za 2 osobe, sukobi demonstranata i policije ispred rezidencije predsednika

Hapšenja nakon protesta u Gruziji: Policija traga za 2 osobe, sukobi demonstranata i policije ispred rezidencije predsednika

Blic pre 21 minuta
Najmanje 51 osoba poginula u poplavama i klizištima u Nepalu

Najmanje 51 osoba poginula u poplavama i klizištima u Nepalu

RTV pre 2 minuta
Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Pregovori Hamasa i Izraela u Egiptu: Prva runda završena u pozitivnoj atmosferi

Nedeljnik pre 16 minuta