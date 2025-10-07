(Video) "ubijali su, spaljivali i kidnapovali nevine ljude": Izrael na godišnjicu masakra koji je izveo Hamas objavio stravične snimke

Izrael je objavio podsetnik na društvenim mrežama na drugu godišnjicu masakra Hamasa u Izraelu. Tom prilikom su objavili i snimke napada, ali i odgovora koji je usledio.

-. Pre dve godine, Izrael se suočio sa najmračnijim danom u svojoj istoriji. 7. oktobra, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i kidnapovali nevine muškarce, žene i decu. Dve godine kasnije, sećamo se 7. oktobra - sećamo se žrtava, molimo se za povratak talaca koji se još uvek drže u Gazi i ujedinjeni smo protiv terora. Hamas mora biti demontiran da bi se okončao ovaj rat - navodi se u saopštenju Izraela. Pre tačno dve godine,