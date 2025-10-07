Preminuo Halid Bešlić

Slobodna Evropa pre 7 sati
Preminuo Halid Bešlić

Halid Bešlić, pjevač narodne muzike, preminuo je 7. oktobra u 71 godini.

Rođen je u Sokocu kod Sarajeva i nakon služenja u Jugoslavenskoj narodnoj armiji se preselio u Sarajevo, te počeo nastupati u restoranima i malim mjestima. Prve singlove narodne muzike objavio je krajem 1970-ih, a njegov prvi studijski album "Sijedi starac" izašao je 1981. Tokom 1980-ih postao je vrlo popularan, s hitovima poput "Neću, neću dijamante", "Vraćam se majci u Bosnu", "Hej, zoro ne svani" i "Eh, kad bi ti". Do 2025. godine objavio je više od deset albuma
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

City magazine pre 5 sati
Umro je Halid Bešlić

Umro je Halid Bešlić

RTS pre 5 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Moj Novi Sad pre 5 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Radio 021 pre 7 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Nedeljnik pre 6 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Serbian News Media pre 6 sati
TUGA Preminuo Halid Bešlić u 72. godini

TUGA Preminuo Halid Bešlić u 72. godini

Svet & Skandal pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaSarajevoHalid Bešlić

Balkan, najnovije vesti »

Bio je na odeljenju onkologije: Menadžer Halida Bešlića je tada govorio o pevačevim zdravstvenim problemima: Primao je terapije…

Bio je na odeljenju onkologije: Menadžer Halida Bešlića je tada govorio o pevačevim zdravstvenim problemima: Primao je terapije

Blic pre 34 minuta
Na ovom ostrvu nasred Jadrana živi samo 1 čovek! Jedinstveno mesto ima i usamljeni svetionik, a priroda skoro netaknuta: "Mir…

Na ovom ostrvu nasred Jadrana živi samo 1 čovek! Jedinstveno mesto ima i usamljeni svetionik, a priroda skoro netaknuta: "Mir i strah vladaju istovremeno" foto

Kurir pre 20 minuta
Sačekuša u Kumanovu usred dana: Pojavio se snimak pucnjave, maskirani napadač ispalio rafal (Video)

Sačekuša u Kumanovu usred dana: Pojavio se snimak pucnjave, maskirani napadač ispalio rafal (Video)

Mondo pre 1 sat
Poznati lekar meta sačekuše Pojavio se snimak pucnjave policija traga za maskiranim napadačem

Poznati lekar meta sačekuše Pojavio se snimak pucnjave policija traga za maskiranim napadačem

Dnevnik pre 1 sat
U Kumanovu upucan nosilac izborne liste opozicione partije: Nadzorne kamere snimile kako napadač hladnokrvno puca u njega…

U Kumanovu upucan nosilac izborne liste opozicione partije: Nadzorne kamere snimile kako napadač hladnokrvno puca u njega (video)

Blic pre 2 sata