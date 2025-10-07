Preminuo Halid Bešlić

Halid Bešlić, pjevač narodne muzike, preminuo je 7. oktobra u 71 godini.

Rođen je u Sokocu kod Sarajeva i nakon služenja u Jugoslavenskoj narodnoj armiji se preselio u Sarajevo, te počeo nastupati u restoranima i malim mjestima. Prve singlove narodne muzike objavio je krajem 1970-ih, a njegov prvi studijski album "Sijedi starac" izašao je 1981. Tokom 1980-ih postao je vrlo popularan, s hitovima poput "Neću, neću dijamante", "Vraćam se majci u Bosnu", "Hej, zoro ne svani" i "Eh, kad bi ti". Do 2025. godine objavio je više od deset albuma