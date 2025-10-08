Krenuo voz za Suboticu brzom prugom! Građani oduševljeni, došli čak iz Australije da prisustvuju istorijskom trenutku! (foto/video)

Putnički vozovi krenuli su danas tačno u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar

Veliki broj građana došao je danas na Železničku stanicu Prokop da bi se provozali brzim vozom ''Soko'' na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar koji je u podne krenuo sa radom. Ekipa Alo! je bila na Prokopu, u centru ovog istorijskog događaja. Građani su u vozu iskazali svoje oduševljenje. - Ja idem do Subotice prvi put brzim vozom, kažu 200 kilometara na čas, inače sam naučila kad idem u Crnu Goru 20 kilometara na čas, prvi put idem u Suboticu da