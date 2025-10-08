Sin Halida Bešlića se potpuno slomio: "S ponosom ću nositi tvoje prezime, nemam snage..."

Od Halida Bešlića, legende narodne muzike čija smrt je potresla BiH i region, emotivnim rečima na društvenim mrežama oprostio se njegov sin Dino.

Sin Halida Bešlića se oglasio na društvenim mrežama i oprostio od muzičke legende: "Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu", napisao je Dino na svom Instagram profilu. "Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", napisao je on. Halid Bešlić rođen je 20. novembra