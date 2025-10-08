"Kako nemate malo griže savesti": Rasprava poslanika u Skupštini Srbije, pominjao se Nacionalnom stadion, novi zakoni, pad nadstrešnice i "najsmešniji virus" (video)

Blic pre 15 minuta
"Kako nemate malo griže savesti": Rasprava poslanika u Skupštini Srbije, pominjao se Nacionalnom stadion, novi zakoni, pad…

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu jesenjeg zasedanja. Na dnevnom redu je 47 tačaka, među kojima predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima. Deo opozicije prisustvuje sednici.

Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, je na početku sednice konstatovala da na sednici prisustvuje 128 poslanika i da postoji kvorum za rad. U skupštinskoj sali nalazi se i deo poslanika opozicije dok rad parlamenta bojkotuju poslanici DS-a, Ekološkog ustanka i većina iz koalicije NADA. Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković rekao je da ne pamti da su neke teme sa sednice Skupštine Srbije izazvale toliku pažnju i radost kod najvećih dela građana
