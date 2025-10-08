(Foto, video) prvi brzi voz krenuo iz Subotice ka Beogradu „Soko“ broj 547 povezao putnike tačno u 12 časova

Dnevnik pre 25 minuta
(Foto, video) prvi brzi voz krenuo iz Subotice ka Beogradu „Soko“ broj 547 povezao putnike tačno u 12 časova

Danas u podne krenuli su prvi Inter siti vozovi na relaciji Subotica – Beograd Centar i obrnuto.

Putnicima su u promotivnom periodu do 12. oktobra obezbeđene besplatne karte. Iz Subotice prvi je krenuo voz broj 547 tačno u 12 časova, a vozovi će saobraćati svaka dva sata, zaustavljajući se na stanicama Bačka Topola, Vrbas Nova, Petrovardin, Novi Beograd. Putnici karte mogu da preuzmu na blagajnama, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza. Takođe, na ovoj relaciji saobraćaće i osam Inter Regio vozova sa polascima iz Subotice u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

N1 Info pre 20 minuta
Pušten redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Pušten redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica

RTV pre 36 minuta
Putnički vozovi krenuli brzom prugom Beograd-Subotica – do kada su karte besplatne i koji je red vožnje

Putnički vozovi krenuli brzom prugom Beograd-Subotica – do kada su karte besplatne i koji je red vožnje

RTS pre 15 minuta
Pušten redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Pušten redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica

Sputnik pre 16 minuta
Putnički vozovi počeli da saobraćaju brzom prugom do Subotice: Novosadska stanica još ne radi

Putnički vozovi počeli da saobraćaju brzom prugom do Subotice: Novosadska stanica još ne radi

Radio 021 pre 31 minuta
Građani ushićeni što će među prvima ići brzim vozom do Subotice! Mi smo ovo jedva dočekali, ponosni smo što se Srbija razvija…

Građani ushićeni što će među prvima ići brzim vozom do Subotice! Mi smo ovo jedva dočekali, ponosni smo što se Srbija razvija! (foto/video)

Alo pre 26 minuta
Kreću vozovi između Beograda i Subotice - karte besplatne

Kreću vozovi između Beograda i Subotice - karte besplatne

Kamatica pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaInterBačka TopolaBačkaVrbasTopola

Društvo, najnovije vesti »

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

Prvi putnički voz otišao za Suboticu, direktor Srbijavoza kaže da su sva mesta popunjena

N1 Info pre 20 minuta
Poslanici vladajuće koalicije: Legalizacija će omogućiti da građani ostvare snove

Poslanici vladajuće koalicije: Legalizacija će omogućiti da građani ostvare snove

Beta pre 21 minuta
Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Podrška za Srbe sa Kosova: I studenti i vlast organizuju skupove u subotu

Radio 021 pre 51 minuta
Macura: Srbija nastavlja da razvija žensko preduzetništvo, to je pitanje održivog razvoja

Macura: Srbija nastavlja da razvija žensko preduzetništvo, to je pitanje održivog razvoja

RTV pre 25 minuta
Kako se zaštititi od sajber kriminala

Kako se zaštititi od sajber kriminala

RTV pre 51 minuta