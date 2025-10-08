(Foto, video) prvi brzi voz krenuo iz Subotice ka Beogradu „Soko“ broj 547 povezao putnike tačno u 12 časova

Danas u podne krenuli su prvi Inter siti vozovi na relaciji Subotica – Beograd Centar i obrnuto.

Putnicima su u promotivnom periodu do 12. oktobra obezbeđene besplatne karte. Iz Subotice prvi je krenuo voz broj 547 tačno u 12 časova, a vozovi će saobraćati svaka dva sata, zaustavljajući se na stanicama Bačka Topola, Vrbas Nova, Petrovardin, Novi Beograd. Putnici karte mogu da preuzmu na blagajnama, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza. Takođe, na ovoj relaciji saobraćaće i osam Inter Regio vozova sa polascima iz Subotice u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00