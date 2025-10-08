Vremenska prognoza za 8. oktobar: Novi rast temperature, bez padavina

Mondo pre 7 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 8. oktobar: Novi rast temperature, bez padavina

Prema vremenskoj prognozi za sredu 8. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do devet stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 14°C, dok će jutarnja biti oko 7°C. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 9. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Danas toplije, sunčano u Vojvodini, oblačno i kišovito na istoku i jugoistoku

Danas toplije, sunčano u Vojvodini, oblačno i kišovito na istoku i jugoistoku

RTV pre 4 sati
Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 8. oktobar: Novi rast temperature, bez padavina

Vremenska prognoza za 8. oktobar: Novi rast temperature, bez padavina

Mondo pre 7 minuta
Danas toplije, sunčano u Vojvodini, oblačno i kišovito na istoku i jugoistoku

Danas toplije, sunčano u Vojvodini, oblačno i kišovito na istoku i jugoistoku

RTV pre 4 sati
Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 4 sati
Zabrana saobraćaja u delu Ribnjaka

Zabrana saobraćaja u delu Ribnjaka

NoviSad.com pre 1 dan
Od srede toplije

Od srede toplije

Zoom UE pre 1 dan