JANAF može da isporučuje naftu NIS-u do 15. oktobra: Vlasti SAD dozvolile novo produženje licence

Nedeljnik pre 46 minuta
JANAF može da isporučuje naftu NIS-u do 15. oktobra: Vlasti SAD dozvolile novo produženje licence
Jadranski naftovod (JANAF) dobilo je produženje licence za transport nafte Naftonj industriji Srbije (NIS) do 15. oktobra ove godine, saopšteno je iz ovog preduzeća „Društvo je 7. oktobra 2025. godine ishodovalo licencu kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte, a u cilju završetka svih aktivnosti preduzetih u okviru ranije navedenog ugovora o transportu sirove nafte, do 15. oktobra 2025. godine. Trenutno JANAF ne
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Janaf dobio dozvolu da isporučuje NIS-u naftu do 15. oktobra

Janaf dobio dozvolu da isporučuje NIS-u naftu do 15. oktobra

Forbes pre 20 minuta
JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

RTV pre 21 minuta
Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Euronews pre 50 minuta
JANAF potvrdio da će isporučivati naftu NIS-u do 15. oktobra: „Nemamo zvaničnu informaciju o odlaganju sankcija“

JANAF potvrdio da će isporučivati naftu NIS-u do 15. oktobra: „Nemamo zvaničnu informaciju o odlaganju sankcija“

Nova pre 41 minuta
JANAF dobio novo američko odobrenje za isporuku nafte NIS-u

JANAF dobio novo američko odobrenje za isporuku nafte NIS-u

Sputnik pre 16 minuta
JANAF dobio dozvolu da i u narednih sedam dana isporučuje naftu NIS-u

JANAF dobio dozvolu da i u narednih sedam dana isporučuje naftu NIS-u

Nova pre 50 minuta
JANAF dobio dozvolu za nastavak isporuke nafte NIS-u do 15. oktobra

JANAF dobio dozvolu za nastavak isporuke nafte NIS-u do 15. oktobra

Ekapija pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Besplatan smeštaj, prosečna plata oko 7.000 € - traže samo jedno, a nije fakultet

Besplatan smeštaj, prosečna plata oko 7.000 € - traže samo jedno, a nije fakultet

Kamatica pre 1 minut
Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Vlada Srbije usvojila širenje Beograda na vodi na Sajam, Terazije i Novi Beograd

Beta pre 46 minuta
Da li znate da i gorivo može da se pokvari?

Da li znate da i gorivo može da se pokvari?

Kamatica pre 25 minuta
Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Janaf dobio dozvolu da i narednih dana isporučuje naftu NIS-u

Euronews pre 50 minuta
JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

JANAF dobio produženje licence za transport nafte NIS-u do 15. oktobra, u NIS još nije stiglo obaveštenje

RTV pre 21 minuta