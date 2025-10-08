Šefica francuske krajne desnice upozorila da će blokirati svaku novu vladu

NIN pre 1 sat  |  Beta
Šefica francuske krajne desnice upozorila da će blokirati svaku novu vladu

Šefica francuske ekstremne decnice Marin le Pen upozorila je danas da će njena stranka Nacionalno okupljanje blokirati svaku novu vladu i ponovo predložila predsedniku Emanuelu Makronu da raspusti Parlament ili da podnese ostavku. "Sve ću cenzurisati.

Sada prestanite. Šale su dovoljno trajale", rekla je Marin le Pen. Ona je dodala da bi "veličina, čast i moral opravdali da Emanuel Makron razmisli vrlo ozbiljno o raspuštanju (Parlamenta) ili čak o svojoj ostavci". Premijer Francuske Sebastijen Lekorni podneo je pre dva dana ostavku predsedniku Emanuelu Makronu dan pošto je objavio sastav svoje nove vlade i manje od mesec dana od imenovanja na tu funkciju ubacujući Francusku u period političke neizvesnosti.
