Studenti zakazali za subotu protest u Beogradu, okupljanje ispred Kancelarije za KiM: Vučić najavio skupove istog dana

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Ana Marković
Studenti zakazali za subotu protest u Beogradu, okupljanje ispred Kancelarije za KiM: Vučić najavio skupove istog dana

Studenti u blokadi pozivaju na protest ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju u subotu, 11. oktobra, kao podršku kolegama i sunarodnicima sa KiM.

Za isti dan, međutim, i predsednik države Aleksandar Vučić najavio je skupove u nekoliko mesta u Srbiji. Na zvaničnom Instagram profilu Studenti u blokadi objavili su da je okupljanje u subotu u 14 sati kod Pravnog fakulteta u Beogradu, odakle će se kolona krenuti ka Kancelariji Vlade Srbije za KiM. Oni ističu da je „narod na Kosovu i Metohiji ostavljen bez podrške aktuelne vlasti, osim kad se njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande, očigledno
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoVlada SrbijeMetohijaKosovo i Metohija

