„Za to treba imati snage, a moja polako ističe“: Zdravko Šotra je pisao scenario za projekat o čuvenoj Srpkinji, ali nije doživeo da ostvari tu želju

Nova pre 1 sat  |  Autor: Bojana Krkeljić
Legendarni reditelj Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini.

Zdravko Šotra je stvorio brojne filmove, serije i predstave, a jednom prilikom je otkrio da postoji scenario za novo ostvarenje na kom bi voleo da radi. Nažalost, to mu se nije ostvarilo. Naime, na promociji svoje monografije „Mojih 500 glumaca“, rekao je da bi želeo da radi na projektu o čuvenoj slikarki Mileni Pavlović Barili. „Imam, ali za to treba imati i malo snage, a moja polako ističe. Imam veliko iskustvo i nezavršeni scenario, ali se ne usuđujem da ulazim
