Sećanje na Šotru: "Umeo je da dodirne različite gledalačke slojeve i da ih ujedini oko svojih projekata" VIDEO

Proslavljeni reditelj Zdravko Šotra preminuo je danas u 93. godini, a koliko je učinio za domaću kinematografiju najbolje govore kolege koje su sa njim imale čast da rade.

Ivan Karl, direktor Filmskog centra Srbije istakao je da će Šotru pamtiti i ona publika koja će se roditi i posle njegove smrti. "Danas je tužan dan za sve nas zaposlene u RTS, jer on je bio svedok osnivanja RTS, odnosno TV Beograd 1958. godine, a onda u ono zlatno doba televizije, ne samo kod nas u Srbiji već i na prostorima bivše Jugoslavije. Sedamdesetih i osamdesetih godina bio je jedan od najangažovanijih autora na programu, kao i onih serija koje su stekle