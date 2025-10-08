Uradio je sve za njih, a sada ih je napustio: Sloboda i Vojin danas su najtužniji

Preminuo Zdravko Šotra, jedan od najznačajnijih reditelja domaće kinematografije, u 93. godini života.

Njegov odlazak označio je kraj jedne ere, ali i trenutak kada su mnogi umetnici, koje je oblikovao, ponovo shvatili koliko je dubok trag ostavio iza sebe. Jedan od njih je i Vojin Ćetković, koji je za portal Nova.rs kroz suze priznao: – Način na koji igram, kako igram – za to je, uglavnom, zahvalan Zdravko Šotra. Glumac ne krije koliko ga je vest o smrti legendarnog reditelja pogodila: Photo: Antonio Ahel/ATAImages – Gotovo da nisam u stanju da pričam. Izgubio sam