"Gospodin u svakom potezu, u svakoj izgovorenoj i napisanoj rečenici" Glumac i njegov izdavač o Šotri kad se ugase kamere

Reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja, preminuo je juče u 93. godini u Beogradu.

Rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954, u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd je bio zaposlen od njenog osnivanja, 1958, do 2001. godine. Za šest i po decenija rada imao je sedam režija u pozorištu i napravio 67 TV drama, 26 igranih serija sa 234 epizode, 17 filmova, 12 dokumentarca, 22 emisije poezije i muzike, 29 snimaka i prenosa pozorišnih predstava. U